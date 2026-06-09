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09/06/2026

¿Cuáles son las expectativas del sector empresarial tras los resultados electorales?

Sandro Stapleton advierte que la incertidumbre política tras la segunda vuelta electoral podría influir en las decisiones de inversión del sector empresarial.



Tras los primeros resultados de la segunda vuelta electoral, Sandro Stapleton, primer vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima, se pronunció sobre el panorama que enfrenta el sector empresarial y señaló que la incertidumbre política podría impactar en las decisiones de inversión.

Stapleton indicó que, en escenarios de incertidumbre, tanto inversionistas nacionales como extranjeros suelen postergar proyectos o reducir sus niveles de inversión. Asimismo, señaló que esta situación afecta a empresas de distintos tamaños y sectores.

En esa línea, destacó la importancia de que el próximo gobierno mantenga una relación de trabajo con el sector privado, al considerar que este genera empleo formal y contribuye a una recaudación fiscal sostenible.

RETOS DEL PRÓXIMO GOBIERNO

Además, sostuvo que uno de los principales retos de las próximas autoridades será impulsar medidas orientadas a la reducción de la pobreza y reforzar la seguridad ciudadana. Finalmente, reiteró la importancia de preservar las condiciones que permitan el desarrollo de la actividad económica y la libre competencia.


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