Tres detenidos por caso de cédulas observadas recuperan su libertad

Tres personas detenidas por presuntas irregularidades en cédulas de votación en el colegio Enrique Milla Ochoa, en Los Olivos, recuperaron su libertad luego de que el Poder Judicial declarara improcedente el proceso inmediato solicitado por la Fiscalía.

Durante la audiencia realizada en la Unidad de Flagrancia de San Martín de Porres, la jueza concluyó que no existían elementos suficientes para determinar la participación de los investigados en los hechos que se les atribuían.

Los abogados de la defensa señalaron que la Fiscalía no logró individualizar responsabilidades ni sustentar adecuadamente la presunta conducta ilícita de los detenidos, quienes se desempeñaban como miembros de mesa durante la jornada electoral.

Si bien los tres investigados fueron liberados sin restricciones, el caso continuará bajo la vía del proceso ordinario mientras las autoridades buscan esclarecer el origen de las presuntas alteraciones detectadas en las cédulas de votación.