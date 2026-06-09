Callao: ataque a balazos contra combi deja tres heridos

Un violento atentado contra una combi de transporte público se registró en la tercera cuadra del jirón Zelada, en el Callao. De acuerdo con la información preliminar, sujetos que se desplazaban en un automóvil negro y una motocicleta interceptaron la unidad y realizaron más de una decena de disparos cuando el vehículo se encontraba con pasajeros a bordo.

Como consecuencia del ataque, tres personas resultaron heridas: el conductor, el cobrador y una pasajera. Los afectados fueron trasladados de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanecen bajo atención médica y con pronóstico reservado.

Vecinos de la zona señalaron que no escucharon detonaciones pese a la magnitud del atentado, por lo que se presume que los responsables habrían utilizado silenciadores para cometer el ataque. Agentes policiales llegaron al lugar para iniciar las investigaciones y recabar evidencias que permitan identificar a los autores.

INVESTIGAN ATAQUE

Las primeras indagaciones apuntan a un posible caso de extorsión contra el transporte informal. Según testimonios de residentes, las combis que cubren esta ruta estarían pagando cupos diarios de 20 soles a una organización criminal conocida como "Callao Unido", banda que recientemente había sido desarticulada por las autoridades.