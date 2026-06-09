Banda extorsionaba a choferes y promotores de eventos en el Rímac

Agentes de la Dirincri capturaron a tres presuntos integrantes de una banda criminal dedicada a la extorsión de choferes y promotores de eventos en el distrito del Rímac. Los detenidos, identificados con los alias de "Maik", "Rico" y "La Loca", fueron intervenidos durante un operativo en la avenida San Cristóbal.

Según las investigaciones, alrededor de 35 conductores de la ruta Alcázar–Las Lomas eran obligados a pagar S/20 semanales para poder trabajar sin inconvenientes. Además, una promotora de eventos también habría sido víctima de cobros extorsivos por parte de la organización.

Durante el operativo, la Policía incautó S/2,500 presuntamente obtenidos de los cobros ilegales a colectiveros. También se halló un sobre con la inscripción "DORADO, S/800", que estaría vinculado a la extorsión de un local de eventos.

Las autoridades también encontraron dinero en efectivo, celulares, municiones, droga por determinar y una camioneta que habría sido utilizada para trasladar el dinero recaudado. Los detenidos son investigados por los presuntos delitos de extorsión, banda criminal y delitos contra la seguridad pública.