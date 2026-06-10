Precio del dólar registra variaciones tras la jornada electoral

En medio de la incertidumbre generada por los resultados de la segunda vuelta electoral, el precio del dólar continúa registrando variaciones en el mercado cambiario.

Un equipo de 24 Horas recorrió diversas casas de cambio en distintos puntos de Lima, donde los cambistas informaron que la cotización de la moneda estadounidense se ubicaba alrededor de los S/3.43.

No obstante, precisaron que el valor fluctúa constantemente durante la jornada y estimaron que podría acercarse a los S/3.40 en las próximas horas. Asimismo, recordaron que a inicios de semana el tipo de cambio llegó a cotizarse hasta en S/3.52, registrando posteriormente una tendencia a la baja.

Según señalaron los operadores cambiarios, estas variaciones estarían relacionadas con la incertidumbre política y la expectativa por los resultados definitivos del proceso electoral.

CIUDADANOS PREOCUPADOS

Algunos ciudadanos manifestaron su preocupación por los cambios en la cotización debido a que utilizan dólares para realizar pagos, compras o actividades comerciales. En tanto, especialistas advirtieron que el comportamiento de la divisa podría continuar fluctuando en los próximos días mientras se define el panorama político del país.