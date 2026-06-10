Elecciones 2026: ausentismo electoral alcanzó niveles similares a los de la pandemia

La segunda vuelta electoral registró un nivel de ausentismo superior a los seis millones de ciudadanos, una cifra que representa el 24,28 % del electorado y que se acerca a los niveles de inasistencia observados durante los procesos electorales realizados en el contexto de la pandemia de la COVID-19.

Para el abogado especialista en derecho electoral José Tello, este resultado refleja un creciente distanciamiento de la ciudadanía respecto a la política y a sus representantes. Según explicó, la falta de interés y la desconfianza hacia las instituciones y los candidatos estarían influyendo en la decisión de muchos peruanos de no acudir a las urnas.

El elevado nivel de ausentismo también generó reacciones en el ámbito político. Algunos congresistas expresaron su preocupación por la baja participación ciudadana, mientras que otros consideraron que la cifra evidencia el desgaste y la pérdida de confianza de la población en la clase política.

DATOS

De acuerdo con los datos difundidos tras la jornada electoral, los distritos de Lima que registraron una menor participación fueron Miraflores, San Isidro, Santiago de Surco, Barranco y San Borja. A nivel regional, los mayores índices de ausentismo se reportaron en Áncash, Apurímac, Cusco, Cajamarca y Madre de Dios.