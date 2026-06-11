SMP: policía es acusada de agredir a estudiante durante charla en colegio

Una madre de familia denunció que una suboficial de la Policía Nacional habría agredido a su hija de 14 años durante una actividad realizada en un colegio del distrito de San Martín de Porres.

Según relató la denunciante, el incidente ocurrió cuando la agente acudió al centro educativo para brindar una charla sobre prevención del acoso y el bullying. Sin embargo, imágenes registradas en el lugar mostrarían a la efectiva sujetando a la menor por el cuello en los exteriores del aula.

La madre afirmó que, como consecuencia de lo ocurrido, su hija presentó lesiones en el cuello y dificultades para ingerir alimentos durante los días posteriores al incidente. Asimismo, indicó que al solicitar explicaciones sobre lo sucedido, el tutor del salón le habría informado que la estudiante se negó a entregar su teléfono celular.

PIDE AYUDA

La denunciante también señaló que algunos padres de familia habrían expresado su respaldo al tutor involucrado en el caso. Ante esta situación, solicitó la intervención de las autoridades competentes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.