El martirio de ser invidente en Lima

Cientos de personas con discapacidad visual enfrentan a diario obstáculos para desplazarse por la ciudad debido a la invasión de las guías podotáctiles por parte del comercio ambulatorio y otros elementos que bloquean el paso. Esta problemática se presenta en distintos puntos de Lima, especialmente en los alrededores de las estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima, como la de Villa El Salvador.

Brayan, Milagros y otros ciudadanos afectados relataron que deben sortear puestos de venta, carretas, motocicletas y aglomeraciones para llegar a sus centros de trabajo o regresar a sus hogares. Señalaron que, en muchos casos, incluso pedir ayuda resulta complicado debido al ruido generado por megáfonos y la congestión del lugar.

Según se informó, en el Perú existen más de 70 mil personas con discapacidad visual que dependen de estos sistemas de orientación para movilizarse de manera autónoma. La ocupación de estos espacios representa una vulneración de la Ley N.° 29973, que garantiza el derecho a la accesibilidad, la autonomía y la libre movilidad en espacios públicos.

ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y CONTROL

El gerente de Seguridad Ciudadana de Villa El Salvador, Manuel Ramírez, indicó que se realizarán acciones permanentes de recuperación y control en las zonas críticas de mayor tránsito. Especialistas y ciudadanos recordaron que respetar los espacios accesibles no solo constituye una obligación legal, sino también un acto de empatía y responsabilidad social que favorece la inclusión y la seguridad de toda la población.