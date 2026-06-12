Restricción vehicular en Centro de Lima regirá desde la medianoche por movilizaciones convocadas

La Municipalidad de Lima anunció que desde las 00:00 horas de este sábado se aplicará una restricción vehicular en diversas vías del Cercado de Lima como medida preventiva ante las movilizaciones convocadas en el centro de la capital. La disposición estará vigente hasta las 00:00 horas del domingo.

La medida comprende el perímetro delimitado por la avenida Alfonso Ugarte, el contorno del río Rímac, los jirones Amazonas y Huánuco, así como las avenidas Sebastián Lorente, Miguel Grau y 9 de Diciembre. Las autoridades exhortaron a los conductores a tomar precauciones y utilizar rutas alternas.

Asimismo, se informó que el acceso estará restringido únicamente para vehículos particulares. En cambio, unidades de emergencia como ambulancias, bomberos, patrulleros y vehículos oficiales podrán circular previa coordinación con las autoridades encargadas de la seguridad en la zona.

En los alrededores de la Plaza San Martín se han instalado vallas metálicas y se mantiene presencia policial para resguardar el ornato público y evitar incidentes. Hasta el momento, las manifestaciones se desarrollan de manera pacífica, aunque algunos comercios han optado por cerrar sus puertas como medida de prevención.