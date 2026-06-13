Centro Histórico de Lima: restringen circulación vehicular hasta el 15 de junio

Conductores y ciudadanos incómodos. El anuncio de movilizaciones para este fin de semana por distintas avenidas del Centro Histórico de Lima ya genera consecuencias en el tránsito vehicular.

Las autoridades municipales han implementado un plan de seguridad que contiene desvíos y restricciones, por la anunciada marcha denominada “La Toma de Lima”, lo que ha generado molestias.

REDUCCIÓN DE INGRESOS

Taxistas reportan constantes dificultades para circular, mayor tiempo de recorrido y reducción de ingresos por los desvíos; sus pasajeros también se molestan, pues los dejan lejos de sus destinos.

Las restricciones son en las avenidas Alfonso Ugarte, Miguel Grau y 9 de Diciembre, así como en las vías aledañas al río Rímac, incluyendo accesos donde se ubican la plaza San Martín y la Plaza Mayor.