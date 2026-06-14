SJL: delincuente armado amenaza a trabajadores y roba en minimarket

Un delincuente armado ingresó a un minimarket ubicado en la cuadra ocho de la avenida Las Flores, en el distrito de San Juan de Lurigancho, y amenazó a los trabajadores para apoderarse del dinero recaudado durante la jornada. El asalto quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

En las imágenes se observa al sujeto portando un arma de fuego mientras intimida a dos empleados del local, quienes no opusieron resistencia ante el robo. Tras obtener las ganancias del día, el delincuente huyó del lugar con rumbo desconocido.

Los vecinos y comerciantes señalaron que este no es un hecho aislado, ya que hace pocos días otra tienda de la misma cadena, ubicada a dos cuadras del lugar, fue asaltada bajo una modalidad similar. Ante esta situación, solicitaron a las autoridades reforzar las medidas de seguridad en la zona.

CAPTURAN A IMPLICADO

Luego de un operativo policial, fue intervenido Royer Saúl Sotelo, de 31 años, conocido con el alias de "Malaca", quien cuenta con antecedentes por robo agravado y registra una requisitoria vigente. La Policía continúa con las investigaciones para determinar su presunta participación en este y otros delitos registrados en el distrito.