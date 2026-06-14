Jesús María: vecinos protestan para rescatar el Campo de Marte

Vecinos y organizaciones ambientales expresaron su preocupación por el estado del Campo de Marte, en el distrito de Jesús María, y convocaron una movilización para exigir medidas urgentes de protección del parque. Según indican, las obras de modernización ejecutadas en la zona habrían generado un grave impacto sobre las áreas verdes y el arbolado urbano.

La ingeniera forestal Claudia Gutiérrez, vocera del colectivo Salvemos al Campo de Marte, señaló que las excavaciones para la construcción de veredas, zanjas para cables eléctricos, baños soterrados y canales de agua provocaron la mutilación de raíces esenciales para la supervivencia de los árboles. Además, advirtió que el uso de maquinaria pesada y la falta de riego han acelerado el deterioro de varias especies.

De acuerdo con los especialistas y vecinos, decenas de eucaliptos, casuarinas y molles presentan síntomas de marchitez, pérdida de follaje y copas secas, por lo que podrían colapsar o morir en los próximos años si no se implementa un plan de recuperación forestal. Los colectivos también solicitaron la reformulación del proyecto de modernización para evitar mayores daños.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

La preocupación también alcanza a la fauna del parque. Según los denunciantes, las obras habrían provocado el desplazamiento de diversas especies de aves, como el tordo negro, el cuculí y el turtupilín, además de afectar el sotobosque y reducir las fuentes de alimento para polinizadores como abejas y mariposas. Los vecinos demandan una intervención inmediata de las autoridades para preservar este importante espacio ecológico.