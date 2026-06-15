MML destaca resultados de operativo especial de seguridad en el Centro Histórico

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, presentó el balance del operativo especial de seguridad y control territorial ejecutado durante el fin de semana en el Centro Histórico. La autoridad edil aseguró que las acciones permitieron mantener el orden, prevenir hechos de violencia y garantizar la tranquilidad de vecinos, comerciantes y visitantes.

El burgomaestre detalló que el despliegue contó con la participación de 1000 agentes municipales, entre ellos 800 efectivos de Serenazgo, de los cuales 200 integraron la Unidad de Operaciones Especiales. Asimismo, destacó el uso de cámaras corporales, dispositivos no letales y 15 drones de última generación con inteligencia artificial para el monitoreo permanente de las movilizaciones.

Además, 200 fiscalizadores municipales realizaron patrullajes preventivos en puntos estratégicos, mientras que las operaciones fueron supervisadas desde el Centro de Control mediante 1000 cámaras de videovigilancia. A estas labores se sumó el personal de EMAPE y 65 inspectores de transporte, quienes apoyaron en los desvíos vehiculares y coordinaron acciones con la Policía Nacional del Perú.

NO BAJARÁN LA GUARDIA

El alcalde Renzo Reggiardo afirmó que la Municipalidad de Lima mantendrá activas las medidas de vigilancia y hará cumplir la intangibilidad del Centro Histórico. En ese sentido, reiteró su llamado a los grupos políticos y a la ciudadanía a no realizar movilizaciones en esta zona de la ciudad, al considerar que se trata de un espacio restringido que debe ser protegido.