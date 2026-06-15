Estadio Nacional reunió a cientos de familias en jornada de intercambio de figuritas del Mundial 2026

Cientos de familias y coleccionistas llegaron al Estadio Nacional para participar en una jornada de intercambio de figuritas del álbum oficial del Mundial 2026, organizada por el Instituto Peruano del Deporte (IPD).

Durante la actividad, los asistentes intercambiaron sus figuritas repetidas con el objetivo de completar sus colecciones. Entre las más buscadas destacaron las de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y la codiciada figurita número 00.

Algunos aficionados lograron completar sus álbumes tras varias semanas de búsqueda e intercambios. Padres e hijos compartieron la emoción de encontrar las últimas figuritas que les faltaban para culminar la colección.

El IPD destacó que este tipo de actividades promueve la integración familiar y la convivencia entre los aficionados al fútbol, por lo que no descartó realizar nuevas jornadas de intercambio en las próximas semanas.