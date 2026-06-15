Advierten que el Perú podría quedarse sin reservas de gas natural en menos de 15 años

La reciente escasez de gas natural registrada en marzo por la rotura de una tubería en Camisea encendió las alertas sobre el futuro energético del país. Expertos en el sector advirtieron que, de mantenerse el actual nivel de reservas, el Perú podría enfrentar el agotamiento del recurso en menos de 15 años.

El exviceministro de Energía y Minas, Pedro Gamio, señaló que las reservas actuales tendrían una vida útil aproximada de 13 años y que el respaldo del Lote 58 solo ofrecería un margen adicional limitado. Por su parte, el exministro Carlos Herrera Descalzi explicó que la producción de los yacimientos disminuye de forma progresiva, por lo que el abastecimiento podría verse afectado incluso antes de ese plazo.

Los especialistas indicaron que, en caso de agotarse las reservas de Camisea y el país tenga que importar gas natural, los costos aumentarían considerablemente debido al precio internacional, el transporte y los procesos de regasificación. Esta situación podría generar que los consumidores paguen hasta tres veces más por el combustible.

NUEVAS INVERSIONES EN EXPLORACIÓN

Frente a este panorama, expertos y ciudadanos coincidieron en destacar los beneficios económicos del gas natural para el transporte y los hogares, además de recomendar que el Gobierno impulse nuevas inversiones en exploración. Advirtieron que, de no tomarse medidas oportunas, el país podría enfrentar una crisis energética en los próximos años.