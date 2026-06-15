Municipalidad de Lima inicia empadronamiento para reubicar a artistas de la Alameda Chabuca Granda

La remodelación de la Alameda Chabuca Granda ya está en marcha y ha obligado al cierre temporal de este importante punto de encuentro para artistas urbanos. Actualmente, el acceso permanece restringido mientras avanzan las obras.

Como parte del proyecto, dos de los cinco anfiteatros existentes ya fueron demolidos. Los trabajos, iniciados en junio, buscan renovar por completo la infraestructura del espacio.

La medida ha generado preocupación entre los artistas, quienes dependen de este lugar para obtener ingresos y aún desconocían cuál sería su destino durante la ejecución de las obras.

Ante ello, la Municipalidad de Lima anunció un empadronamiento oficial para reubicar a los afectados en espacios como los clubes metropolitanos y el anfiteatro de la Iglesia Santa Rosa, en el Centro de Lima.