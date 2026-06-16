Detienen a presunto ladrón que intentó escapar trepando viviendas en San Luis

Un operativo conjunto entre agentes de la Policía Nacional y personal de Serenazgo del distrito de San Luis permitió la captura de un sujeto acusado de intentar robar en una vivienda del distrito durante la madrugada.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el individuo ingresó al inmueble, donde presuntamente pretendía sustraer bicicletas. Sin embargo, la intervención oportuna de las autoridades frustró el robo.

Según informó el alcalde de San Luis, Ricardo Pérez, las actitudes sospechosas del sujeto alertaron al personal de vigilancia, que dio aviso a la Policía. Al verse descubierto, el presunto delincuente intentó escapar trepando los muros de varias viviendas e incluso utilizó cables de telefonía para movilizarse y evitar su captura.

ANTECEDENTES

Finalmente, el hombre fue reducido y detenido por las autoridades. El burgomaestre señaló que el intervenido cuenta con antecedentes por robo y expresó su confianza en que las investigaciones permitan evitar que vuelva a quedar en libertad. Asimismo, indicó que el detenido es de nacionalidad venezolana.