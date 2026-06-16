Caen miembros de “Los Feroces del Este”: banda asaltaba grifos en varios distritos

Agentes de la Policía Nacional capturaron en Villa María del Triunfo a dos presuntos integrantes de la banda criminal denominada "Los Feroces del Este Nueva Generación", organización que sería investigada por su presunta participación en robos a establecimientos comerciales, principalmente grifos de Lima Este.

Uno de los hechos atribuidos a esta agrupación fue registrado por cámaras de seguridad en un grifo ubicado en la zona de Tablada de Lurín. En las imágenes se observa a dos sujetos encapuchados acercarse a una trabajadora del establecimiento y, presuntamente utilizando armas de fuego, exigirle la entrega del dinero recaudado durante la jornada.

Las grabaciones también muestran la presencia de un vehículo gris con lunas polarizadas en el que aguardaría un tercer implicado. Tras concretar el robo, los sospechosos abordaron la unidad y huyeron del lugar.

Según informó la Policía, las imágenes obtenidas durante la investigación permitieron identificar a los presuntos involucrados. Con esta información y otras denuncias por hechos similares, agentes de la comisaría de Tablada de Lurín ejecutaron un operativo que culminó con la detención de dos personas.

VÍCTIMAS RECONOCIERON A DELINCUENTES

Las autoridades señalaron que los intervenidos fueron reconocidos por algunas de sus presuntas víctimas y que además registrarían antecedentes por delitos contra el patrimonio. Las investigaciones continúan para determinar su posible participación en otros hechos delictivos y ubicar a los demás implicados.