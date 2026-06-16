SMP: se viene recuperando árbitro que fue impactado por bala perdida

Lo que comenzó como un accidente de tránsito terminó desencadenando una balacera que casi le cuesta la vida a un joven paramédico en el distrito de San Martín de Porres. Víctor Rabanal recibió una bala perdida en la cabeza mientras se encontraba cerca de una cancha deportiva de la asociación Los Pinos. Según relató su madre, solo unos centímetros evitaron que el proyectil le causara la muerte.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, el incidente se inició cuando un automóvil negro chocó contra una vivienda de la zona. El hecho provocó una discusión entre los ocupantes del vehículo y varias personas que se encontraban en los alrededores. En medio del enfrentamiento, uno de los involucrados sacó un arma de fuego y comenzó a perseguir a otros sujetos, realizando varios disparos.

En ese momento, Víctor se encontraba arbitrando un encuentro deportivo y decidió acercarse para auxiliar a posibles heridos. Sin embargo, una de las balas impactó directamente en su cabeza. Tras ser trasladado de emergencia a un hospital, permaneció internado en la unidad de cuidados intensivos hasta que los médicos lograron extraer el proyectil. Actualmente, se encuentra fuera de peligro y continúa recuperándose.

INVESTIGAN BALACERA

Los vecinos denunciaron que los hechos de violencia son recurrentes en el sector y aseguraron que anteriormente ya se habían registrado balaceras en la zona. Mientras la familia de Víctor agradece su recuperación, la Policía Nacional continúa con las investigaciones y revisa las cámaras de seguridad para identificar y capturar a los responsables de la balacera, quienes permanecen prófugos.