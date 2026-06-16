¡Atacan combi en Chorrillos!: chofer y dos pasajeros resultaron heridos

Un nuevo hecho de violencia contra el transporte público se registró la noche del martes en el distrito de Chorrillos. Una combi repleta de pasajeros fue atacada a balazos mientras circulaba por el cruce de la avenida Santa Rosa con la calle Progreso, dejando como saldo tres personas heridas, entre ellas el conductor de la unidad.

Según información preliminar, el chofer fue quien sufrió las lesiones más graves al recibir un impacto de bala durante el atentado. Debido a la gravedad de su estado, agentes de la Policía Nacional lo trasladaron de emergencia desde la zona de San Genaro hacia un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

El ataque también dejó a una mujer herida, quien logró dirigirse por sus propios medios a la posta médica de San Genaro. Asimismo, otro ciudadano resultó con cortes en la espalda provocados por los vidrios rotos de una de las ventanas del vehículo. Personal del Serenazgo de Chorrillos le brindó atención en el lugar de los hechos.

INVESTIGAN ATAQUE

Tras el atentado, efectivos de la Policía Nacional llegaron a la escena para iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento se desconocen los motivos del ataque; sin embargo, el caso se produce en medio de una creciente ola de violencia vinculada a extorsiones y cobro de cupos que afecta a diversas empresas y unidades de transporte público en Lima.