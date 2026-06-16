Reconstruyen atentado contra bus de empresa “Z Buss”

La División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional realizó la reconstrucción del atentado armado perpetrado el pasado 10 de junio contra una unidad de la empresa de transporte interprovincial Z Buss, en el distrito de San Martín de Porres. La diligencia contó con la participación de uno de los dos detenidos por su presunta implicancia en el ataque, con el objetivo de esclarecer la secuencia de los hechos.

Según las investigaciones, la reconstrucción comenzó en la avenida Las Palmeras, en Los Olivos, lugar donde el presunto autor de los disparos habría abordado la motocicleta utilizada para cometer el atentado. Posteriormente, ambos implicados se desplazaron por distintas vías hasta llegar a la avenida Alfredo Mendiola, donde se ejecutó el ataque contra el vehículo de transporte.

El mayor Raúl Cárdenas Dipas, jefe de la División del Departamento de Lesiones de Homicidios, informó que los detenidos pertenecerían a la organización criminal denominada “Los Cono Norte King”. De acuerdo con las pesquisas, los sujetos exigían el pago de 50 mil soles a los propietarios de la empresa como parte de una presunta extorsión para permitirles operar sin ser atacados.

CONTINÚAN DILIGENCIAS

La Policía también confirmó que los intervenidos, un ciudadano peruano y otro venezolano, fueron capturados el pasado 12 de junio durante un operativo coordinado con la Región Policial Lima. Asimismo, las investigaciones apuntan a que el arma decomisada durante la intervención habría sido utilizada en otros atentados contra las empresas de transporte Cavassa y Tec Bus, por lo que continúan las diligencias para determinar el alcance de las actividades de la organización criminal.