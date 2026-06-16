Gamarra sufre pérdidas de hasta 600 millones ante invierno cálido

Los comerciantes del emporio comercial de Gamarra, ubicado en el distrito de La Victoria, enfrentan una complicada temporada debido a las altas temperaturas que persisten en Lima y gran parte de la costa peruana. La situación ha provocado una drástica caída en la demanda de prendas de abrigo, generando pérdidas económicas que podrían alcanzar los 600 millones de soles.

La presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña, explicó que los empresarios comenzaron a preparar sus colecciones de otoño e invierno desde febrero, anticipando una campaña comercial favorable. Sin embargo, el clima cálido registrado durante los últimos meses ha impedido que las ventas alcancen las expectativas previstas.

Según indicó la dirigente, la proyección de pérdidas se sustenta en los informes meteorológicos que anticipan temperaturas superiores a las habituales para esta época del año. Ante este escenario, muchos emprendedores se han visto obligados a reducir significativamente los precios de sus productos para recuperar parte de la inversión realizada en la producción de prendas de invierno.

DESCUENTOS DE HASTA EL 50%

Para atraer compradores, los negocios de Gamarra vienen ofreciendo descuentos de entre 40 % y 50 %, además de promociones especiales que acercan los precios al costo de producción. Los comerciantes esperan que estas medidas permitan dinamizar las ventas y mitigar el impacto económico generado por las condiciones climáticas atípicas.