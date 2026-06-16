Calentamiento del mar peruano amenaza a la pesca y la agricultura pese al inicio del invierno

Aunque el invierno comienza oficialmente este viernes, las condiciones climáticas en el país muestran un panorama distinto. El calentamiento anómalo del mar peruano mantiene en alerta a especialistas y productores debido a los posibles impactos que podría generar en actividades económicas clave como la pesca y la agricultura durante los próximos meses.

El meteorólogo Abraham Levy señaló que las temperaturas a lo largo de la costa peruana continuarán por encima de sus niveles habituales. Según explicó, las noches serán especialmente más cálidas de lo normal y esta situación podría prolongarse hasta el otoño del próximo año, como consecuencia de un fenómeno cálido que afecta al mar peruano.

En el sector agrícola, los productores expresan su preocupación por los daños que podrían ocasionar los desbordes de los ríos. Ángel Sánchez, agricultor de la zona de El Palmar, indicó que el aumento del caudal afecta seriamente a los cultivos ubicados en áreas vulnerables. Solo la siembra de arroz requiere una inversión superior a los 13 mil soles por hectárea, sin considerar los gastos en fertilizantes, combustible y mano de obra.

ACTIVIDAD PESQUERA

La actividad pesquera también enfrenta riesgos debido al incremento de la temperatura del mar. Representantes del sector explicaron que la anchoveta, principal recurso para la pesca industrial y artesanal, suele desplazarse hacia aguas más frías cuando se registran estos fenómenos. Su ausencia no solo perjudica a los pescadores, sino que también impacta a otras especies que dependen de ella para alimentarse, generando consecuencias en toda la cadena productiva.