Capturan a excomisario investigado por cobro de coimas en Ate

El comandante PNP José Velásquez, excomisario de Ate Vitarte, fue capturado luego de que el Poder Judicial ordenara su detención preliminar en el marco de una investigación por su presunta participación en una organización criminal vinculada a actos de corrupción policial.

La captura se produjo en inmediaciones de un juzgado de Lima Este, tras varios operativos realizados por la Policía Nacional para ubicar su paradero. Días antes, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de La Molina había dictado 12 meses de prisión preventiva en su contra.

Según la tesis fiscal, Velásquez habría desempeñado un rol clave dentro de una presunta red criminal dedicada a realizar falsos operativos con el objetivo de favorecer a conductores intervenidos y evitar la imposición de papeletas de tránsito. Las investigaciones también apuntan a posibles coordinaciones entre efectivos policiales para alertar sobre acciones de control.

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, señaló que fue la propia institución la que desarrolló las labores de inteligencia que permitieron detectar los presuntos hechos ilícitos y concretar la captura de los implicados. Asimismo, indicó que las pesquisas continuarán para determinar si existieron filtraciones de información desde otras dependencias policiales.

MEDIDA ADMINISTRATIVA

De acuerdo con información de la Inspectoría General de la PNP, el excomisario se encuentra bajo la medida administrativa de cese temporal de empleo, condición que se aplica a los efectivos privados de su libertad por mandato judicial mientras se desarrolla el proceso correspondiente.