Activan controles en garitas de ingreso a Lima ante anuncio de movilizaciones

Ante el anuncio de una nueva movilización convocada por simpatizantes de Juntos por el Perú, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó que desplegará una serie de medidas de seguridad para garantizar el orden público.

ACCIONES PREVENTIVAS

El jefe de la Dirincri, general Víctor Revoredo, señaló que se realizarán operativos de control y fiscalización con el objetivo de verificar que las personas no registren requisitorias vigentes ni porten objetos o materiales que puedan ser utilizados para causar daños a la infraestructura pública o privada.

Asimismo, el alto mando policial indicó que la institución busca garantizar el desarrollo pacífico de las movilizaciones y evitar cualquier tipo de confrontación. En ese sentido, hizo un llamado a que las manifestaciones se desarrollen respetando el marco legal y los derechos de terceros.

Como parte de las acciones preventivas, se prevé que efectivos policiales sean desplegados en diversas garitas de peaje y puntos de ingreso a la capital para realizar controles y labores de vigilancia.