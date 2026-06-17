Choque múltiple en la Vía Expresa Sur deja cuatro heridos e involucra a seis vehículos

Un accidente de tránsito registrado en la Vía Expresa Sur, en el distrito de Surco, dejó al menos cuatro personas heridas y provocó daños materiales en varios vehículos involucrados en una colisión múltiple.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que un automóvil de color blanco impactó contra una unidad que permanecía detenida a la espera del cambio de luz en un semáforo. El choque desencadenó una reacción en cadena que alcanzó a otros vehículos que se encontraban en la vía.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo que originó el accidente habría sufrido una falla mecánica o se trataría de una falla humana. Como consecuencia del impacto, al menos seis unidades resultaron involucradas en la colisión.

DAÑOS MATERIALES

Tras el accidente, se observaron diversos daños materiales en los vehículos afectados, así como restos de espejos, faros y otras piezas esparcidas sobre la pista. Los heridos fueron auxiliados y trasladados para recibir atención médica.