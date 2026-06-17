Fenómeno El Niño: 12 distritos enfrentan riesgo muy alto por activación de quebradas

Doce distritos de la región Lima se encuentran en nivel de riesgo muy alto ante una posible activación de quebradas provocada por las precipitaciones previstas durante la presencia del fenómeno de El Niño. Así lo informó el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), que alertó sobre el impacto que podrían tener las lluvias intensas en varias provincias y distritos.

El vocero de la entidad, José Luis Epiquién, explicó que las zonas identificadas se ubican en las cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín. Entre los sectores más vulnerables figuran Huaura, en el norte de la región, así como distritos de Lima Este como Chaclacayo y Lurigancho-Chosica, además de localidades cercanas al distrito de Lurín.

Según detalló el especialista, Lima Este concentra algunos de los puntos de mayor exposición debido a la presencia de quebradas secas como Santo Domingo, Cusipata y Huascarán. Estas pueden activarse durante episodios de lluvias intensas, generando huaicos que afectarían viviendas, vías de comunicación y servicios básicos.

PANORAMA PREOCUPANTE

A nivel nacional, el panorama es aún más preocupante. El Cenepred estima que más de un millón de personas podrían verse afectadas por inundaciones relacionadas con el fenómeno de El Niño, especialmente en la costa central y norte del país, por lo que exhortó a las autoridades y a la población a reforzar las medidas de prevención.