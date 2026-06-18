Inseguridad obliga a miles de negocios a cerrar: 45% de peruanos conoce comercios afectados por la delincuencia

La inseguridad ciudadana continúa afectando a comerciantes y emprendedores en distintos distritos de Lima. En las últimas horas, cámaras de seguridad registraron nuevos asaltos a establecimientos comerciales en San Martín de Porres y La Victoria.

En San Martín de Porres, delincuentes armados ingresaron a un chifa mientras clientes y trabajadores se encontraban en el interior. Según las imágenes, los sujetos amenazaron a los presentes y les arrebataron teléfonos celulares y dinero antes de huir del lugar.

Un hecho similar se registró en La Victoria, donde delincuentes ingresaron a un minimarket y sustrajeron el celular de una trabajadora. Comerciantes de ambas zonas manifestaron su preocupación por la creciente delincuencia, aunque señalaron que continuarán operando pese a los riesgos.

CIFRAS

De acuerdo con el Sexto Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, el 45 % de los peruanos conoce negocios que han cerrado o restringido sus actividades debido a la inseguridad. En Lima, esta cifra alcanza el 59 %, reflejando el impacto que tiene la criminalidad sobre la actividad económica.

El informe también revela que el 78 % de la población afirma experimentar mayores niveles de estrés, ansiedad o preocupación a causa de la delincuencia. Asimismo, estima que la inseguridad genera pérdidas económicas cercanas a los 11,800 millones de dólares anuales, equivalentes al 3.1 % del Producto Bruto Interno, debido a cierres de negocios, reducción de inversiones y mayores gastos en seguridad.