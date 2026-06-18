Alcalde de Miraflores rechaza firmar convenio para reconstruir el Mercado de Surquillo

El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, afirmó que el Mercado N.° 1 de Surquillo pertenece a su distrito y señaló que existen procesos judiciales y administrativos pendientes sobre la titularidad del inmueble.

Por su parte, comerciantes y vecinos exigieron la firma del convenio que permita rehabilitar el mercado, cerrado desde hace 20 meses por fallas estructurales y eléctricas. Los trabajadores aseguran que la paralización ha afectado gravemente sus ingresos.

OBRAS DE REFORZAMIENTO

La alcaldesa de Surquillo, Cintia Loayza, explicó que el acuerdo solo busca obtener la autorización para ejecutar las obras de reforzamiento, para las cuales ya cuentan con presupuesto y expedientes aprobados.

Mientras continúa la disputa entre ambas municipalidades, los comerciantes piden priorizar la reapertura del centro de abastos, considerado uno de los principales polos comerciales y turísticos de la zona.