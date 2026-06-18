Adulto mayor lucha por su vida tras ser atropellado en Lince: familia pide ayuda para cubrir gastos médicos

Félix Canchachi, de 79 años, permanece en UCI de una clínica privada tras ser embestido por un motociclista. Su hijo, quien tiene una discapacidad, solicita apoyo económico y un traslado a un hospital del Minsa.

El accidente ocurrió en la avenida Petit Thouars, en Lince. Desde entonces, la cuenta médica supera los S/50 mil y los gastos diarios oscilan entre S/15 mil y S/20 mil, según denunció la familia.

David Canchachi, hijo del adulto mayor, señaló que el conductor identificado como Jackson Humberto Pérez Díaz fue liberado tras 48 horas y que, además de activar el SOAT, no ha brindado apoyo económico para afrontar los costos del tratamiento.

Ante la difícil situación, la familia solicita el traslado del paciente a un hospital del Ministerio de Salud para reducir los gastos. También pidió apoyo solidario a través del número 930 834 941.