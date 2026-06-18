Cierran calles del Centro de Lima ante anuncio de movilizaciones

La Municipalidad Metropolitana de Lima dispuso el cierre temporal de diversas vías del Centro Histórico desde las 00:00 horas de este viernes 19 de junio hasta las 00:00 horas del lunes 22 de junio, como medida preventiva ante las movilizaciones anunciadas.

El perímetro restringido comprende las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de Diciembre y Miguel Grau, además de los jirones Paruro y Amazonas, así como las vías ubicadas en el contorno del río Rímac.

VEHÍCULOS QUE PODRÁN INGRESAR A ZONA RESTRINGIDA

La comuna precisó que podrán ingresar a la zona restringida ambulancias, unidades de bomberos, patrulleros policiales y vehículos oficiales en cumplimiento de funciones del Estado. Asimismo, se permitirá el tránsito de residentes, propietarios de inmuebles, clientes de cocheras autorizadas y unidades de abastecimiento.

La Policía Nacional del Perú será la encargada de ejecutar los cierres y controlar el acceso a las vías restringidas. Además, podrá disponer modificaciones temporales en el recorrido del Metropolitano y de los corredores complementarios según las condiciones de seguridad registradas durante las jornadas de protesta.