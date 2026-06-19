MML restringe acceso vehicular al Centro Histórico por anuncio de movilizaciones

La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció la restricción temporal de la circulación vehicular en diversas calles y avenidas del Centro Histórico desde el 19 hasta el 22 de junio. La disposición fue adoptada ante el anuncio de movilizaciones que podrían afectar la seguridad, el tránsito y el ornato de esta importante zona de la capital.

Según informó la comuna limeña, el perímetro restringido comprende las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de Diciembre y Miguel Grau, además de los jirones Paruro y Amazonas, así como el contorno del río Rímac. La medida fue oficializada mediante una resolución emitida por la Subgerencia de Regulación del Transporte.

El alcalde Renzo Reggiardo señaló que la decisión busca proteger el Centro Histórico de Lima, considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Asimismo, exhortó a las organizaciones y ciudadanos a actuar con responsabilidad y respetar el marco legal durante el desarrollo de las manifestaciones.

OPERATIVO DE CONTROL Y CIERRE

La Policía Nacional estará a cargo de los operativos de control y de los cierres de acceso vehicular, en coordinación con la Municipalidad de Lima. La restricción no afectará el paso de ambulancias, unidades de bomberos, vehículos policiales, residentes de la zona y otros vehículos autorizados. Además, la comuna anunció acciones legales contra quienes provoquen disturbios.