Comerciantes del Jirón de la Unión se ven afectados por el cierre de vías

Los comerciantes del Jirón de la Unión y otras zonas del Centro de Lima expresaron su preocupación por las pérdidas económicas registradas tras el cierre temporal de varias vías dispuesto por la Municipalidad Metropolitana de Lima. La medida fue adoptada como prevención ante posibles movilizaciones y protestas en la capital.

Según indicaron los vendedores, la restricción vehicular redujo considerablemente la afluencia de visitantes durante los días de mayor movimiento comercial. Muchos negocios reportaron una menor cantidad de compradores en comparación con otros fines de semana.

“Poca gente ha transitado, no había carros”, comentó uno de los comerciantes afectados. Otros señalaron que la situación impactó directamente en sus ingresos, debido a que los sábados y domingos suelen concentrar gran parte de sus ventas semanales.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Los empresarios y trabajadores de la zona solicitaron a las autoridades evaluar alternativas que permitan garantizar la seguridad sin perjudicar la actividad económica. Mientras tanto, esperan que el flujo de clientes se recupere una vez que se restablezca el tránsito en las principales vías del Centro Histórico.