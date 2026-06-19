Familia exige justicia para motociclista atropellado en Carabayllo

Los familiares de un motociclista que perdió la vida tras ser atropellado por un camión de basura en Carabayllo solicitaron a las autoridades una pronta intervención para esclarecer el caso. Aseguran que, pese al tiempo transcurrido desde el accidente, aún no reciben respuestas concretas sobre el avance de las investigaciones.

El pedido fue realizado públicamente por los parientes de la víctima, quienes manifestaron su preocupación por la aparente falta de acciones para determinar responsabilidades. Según indicaron, han acudido a diversas instancias en busca de apoyo para que el proceso no quede estancado.

Durante una entrevista, el tío del fallecido exhortó al Ministerio Público y al Ministerio del Interior a tomar medidas que permitan acelerar las diligencias. Asimismo, sostuvo que existirían elementos que podrían contribuir a identificar al conductor involucrado en el fatal accidente.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

La esposa de la víctima expresó su dolor por la pérdida de su esposo y recordó que el fallecido deja cuatro hijos menores de edad. La familia reiteró su llamado a las autoridades para que el caso sea resuelto y se haga justicia por la muerte del padre de familia.