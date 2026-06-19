Hallan a dos personas fallecidas dentro de camioneta en Carapongo

Un doble hallazgo conmocionó a los vecinos de la zona de Carapongo, en Lurigancho-Chosica, luego de que dos personas fueran encontradas sin vida dentro de una camioneta blanca abandonada en la autopista Ramiro Prialé, a la altura de la intersección con la calle Cajamarca.

De acuerdo con las autoridades, fueron los propios residentes quienes alertaron sobre la presencia sospechosa del vehículo alrededor de las siete de la mañana. Tras recibir el aviso, personal de Serenazgo acudió al lugar para realizar una inspección y descubrió los cuerpos de un hombre y una mujer en el interior de la unidad.

Durante las pericias iniciales, los especialistas hallaron diversos objetos personales, entre ellos cúleres, toallas y prendas de abrigo, lo que sugiere que el vehículo era utilizado para trasladar a una familia. Asimismo, se informó que las víctimas presentaban rastros de sangre en el rostro y el pecho, aunque hasta el momento no se ha determinado la causa exacta de sus fallecimientos. Tampoco se encontraron armas, casquillos ni impactos visibles en la parte exterior del vehículo.

IDENTIFICAN A VÍCTIMAS

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como María Medina Ayekako, de 37 años, y Joel Palacios Carhuaz, de 38. Mientras los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Central de Lima para las necropsias de ley, los investigadores continúan recabando información para establecer la relación entre ambos y esclarecer las circunstancias que rodearon este caso.