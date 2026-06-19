¡Don Clemente y sus 105 años! Celebrará el Día del Padre rodeado de cuatro generaciones

A pocos días de celebrarse el Día del Padre, don Clemente Roque se prepara para festejar una fecha especial rodeado de quienes considera su mayor orgullo: su familia. Con 105 años de vida, este vecino de Carmen de la Legua Reynoso se ha convertido en un ejemplo de vitalidad, esfuerzo y unión familiar para sus hijos, nietos y bisnietos.

Nacido en Áncash, llegó a Lima cuando apenas tenía ocho años y desde entonces construyó su vida en el Callao. Actualmente es padre de tres hijos, abuelo de doce nietos y bisabuelo de dieciocho bisnietos, formando una extensa familia que lo acompaña y celebra cada uno de sus logros. Su historia está marcada por décadas de trabajo constante y dedicación a sus seres queridos.

Pese a su avanzada edad, don Clemente mantiene una rutina activa y continúa colaborando en la ferretería familiar junto a sus descendientes. Sus familiares recuerdan que durante años practicó actividad física con regularidad, recorriendo largas distancias incluso hasta los 80 años. Además, destacan su carácter alegre y sereno como una de las claves de su extraordinaria longevidad.

SECRETO DE LA LONGEVIDAD

Consultado sobre el secreto para alcanzar más de un siglo de vida, don Clemente lo tiene claro: vivir en paz, evitar los conflictos y disfrutar de la familia. A ello suma una alimentación tradicional y una actitud positiva permanente. Su historia se convierte así en un símbolo de fortaleza y amor familiar en la antesala de una fecha dedicada a reconocer el papel de los padres en la sociedad.