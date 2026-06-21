San Isidro: asaltan a médico y le vacían sus cuentas bancarias

Un médico y su esposa fueron víctimas de un violento asalto cuando llegaban a su condominio ubicado en la cuadra 2 del jirón Santa Margarita, en San Isidro. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad que captó cada instante del ataque perpetrado por delincuentes armados.

Las imágenes muestran cómo la pareja acababa de estacionarse cuando otro vehículo se detuvo detrás de ellos. De este descendieron dos sujetos que, bajo amenazas con armas de fuego, los encañonaron y les arrebataron sus pertenencias de valor sin darles oportunidad de reaccionar.

Además del robo de objetos personales, los delincuentes habrían accedido a las cuentas bancarias de la víctima y retirado el dinero disponible. Tras cometer el violento atraco, los sujetos escaparon rápidamente del lugar con rumbo desconocido.

VECINOS PREOCUPADOS

Los vecinos expresaron su preocupación por la creciente inseguridad en la zona y denunciaron la ausencia de patrullaje de serenazgo. Asimismo, exigieron a las autoridades reforzar las medidas de seguridad para evitar que se repitan hechos delictivos de esta naturaleza.