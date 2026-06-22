Senamhi prevé un invierno cálido con temperaturas de hasta 27 grados

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que el invierno 2026, que se inició el 21 de junio, estará marcado por temperaturas superiores a los valores habituales para esta época del año. Según las proyecciones de la entidad, Lima Metropolitana podría registrar máximas de hasta 27 grados Celsius, una situación considerada inusual para la estación más fría del calendario.

La especialista del Senamhi, Noelia Goycochea, explicó que actualmente la capital presenta temperaturas promedio de hasta cinco grados por encima de lo normal, tendencia que continuará durante los próximos meses. Asimismo, indicó que se espera una mayor frecuencia de brillo solar, principalmente durante el mediodía y las tardes.

Pese al incremento térmico, el organismo precisó que persistirán algunas características propias del invierno, como la presencia de neblinas y lloviznas durante las noches y primeras horas de la mañana, especialmente en sectores de la costa centro y sur del país.

FENÓMENO EL NIÑO

El Senamhi atribuyó estas condiciones a la presencia del Fenómeno El Niño Costero, que continúa calentando las aguas del litoral peruano. Además, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) proyectó que este evento alcance una intensidad fuerte entre junio y septiembre y se prolongue hasta el verano de 2027. En la sierra se prevén temperaturas diurnas entre normales y superiores a lo habitual, mientras que en la selva predominarán condiciones cálidas acompañadas de friajes estacionales.