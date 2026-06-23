EsSalud en crisis: pacientes denuncian falta de citas, medicamentos y colapso en hospitales

La crisis en la red asistencial de EsSalud vuelve a quedar en evidencia tras un recorrido realizado por un equipo de Panamericana Televisión en diversos hospitales y policlínicos de Lima y Callao. Los pacientes denunciaron largas esperas para obtener citas, falta de ambulancias, escasez de equipos médicos y serias limitaciones en la atención de emergencia.

En el policlínico Fiori, en San Martín de Porres, los asegurados señalaron que deben esperar meses para ser atendidos en especialidades como urología y neurología, además de la falta de reactivos y exámenes básicos. Situaciones similares se reportaron en el hospital Negreiros del Callao, donde familiares de pacientes indicaron dificultades para acceder a servicios y traslados, incluso teniendo que pagar ambulancias privadas por falta de unidades disponibles.

En el hospital Ramón Castilla también se registraron testimonios de usuarios que esperan desde la madrugada por una cita médica, sin obtener atención debido a la alta demanda y fallas en los equipos. Estas denuncias reflejan un problema estructural que afecta a toda la red asistencial, sumado al desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos que, según reportes, supera el 55% en algunas regiones del país.

ASEGURADOS ESPERAN SOLUCIÓN

En medio de esta situación, se conoció que EsSalud ha tenido 13 presidentes ejecutivos desde 2019 hasta 2026, algunos con gestiones de apenas horas o días. Mientras tanto, el presidente ejecutivo actual, Jaime Moreno, afirmó que existe presupuesto para mejorar el abastecimiento y descartó por ahora declarar en emergencia la institución.