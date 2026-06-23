Piden siete días de detención preliminar para sujeto que participó en asalto a cambista

Las autoridades solicitaron siete días de detención preliminar para Walter Trujillo Ramírez, acusado de participar en el asalto a un cambista ocurrido en pleno Centro de Lima. El sujeto fue capturado tras una persecución policial luego del violento atraco registrado en la Iglesia La Merced, ubicada en el concurrido Jirón de la Unión.

De acuerdo con las investigaciones, el asaltante irrumpió armado en el lugar y atacó a un cambista, quien resultó herido. Imágenes de videovigilancia de la Municipalidad de Lima captaron el momento en que Trujillo intentó escapar por la avenida Emancipación. Durante su huida, amenazó a un agente del serenazgo y agredió físicamente a un policía que trató de detenerlo.

La captura permitió revelar el extenso historial delictivo del detenido. Según información policial, Walter Trujillo Ramírez acumula más de diez antecedentes por delitos como homicidio, tráfico ilícito de drogas, fabricación de explosivos, tenencia ilegal de armas y receptación agravada. Además, estuvo recluido anteriormente en los penales de Castro Castro y Aucallama.

CONTINÚAN DILIGENCIAS

El coronel Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, hizo un llamado a las autoridades judiciales para que impongan todo el peso de la ley para este avezado delincuente. Mientras continúan las diligencias, el Ministerio Público evalúa los elementos de convicción para determinar la situación jurídica del sujeto detenido.