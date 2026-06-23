Capturan a implicados en secuestro de transportista

La Policía Nacional del Perú capturó a varios presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Michis del Cono Norte”, investigada por su presunta participación en el secuestro de un transportista y en diversos delitos cometidos en distritos de Lima Norte.

El coronel Jorge Luis Carpio, jefe de la División de Secuestros de la PNP, informó que esta organización delictiva se dedicaba a extorsionar a transportistas y comerciantes de zonas como Ancón, Puente Piedra y Carabayllo. Además, los detenidos estarían implicados en actividades de sicariato y robo agravado.

Durante el operativo, los agentes incautaron armas de fuego, dos vehículos y varios teléfonos celulares que, según las investigaciones, eran utilizados para coordinar sus actividades ilícitas. Todo el material encontrado será sometido a las pericias correspondientes como parte de las investigaciones.

CONTINÚAN DILIGENCIAS

Los intervenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el desarrollo de las diligencias de ley. La Policía continúa con las investigaciones para determinar si existen más integrantes de la organización y esclarecer otros hechos delictivos atribuidos a esta banda criminal.