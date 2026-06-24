Beneficiarios de becas denuncian que no se aprobó crédito suplementario: perderían oportunidad de estudiar

Un grupo de jóvenes postulantes al programa Beca Bicentenario expresó su preocupación luego de que el presupuesto destinado a esta iniciativa no fuera incluido en el proyecto de crédito suplementario enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso.
Los estudiantes señalaron que esta situación pone en riesgo sus estudios en el extranjero, ya que varios de ellos cuentan con cartas de aceptación de universidades internacionales. Indicaron que, tras los compromisos asumidos por el presidente José María Balcázar y la ministra de Educación, María Cuadros, solicitaron una ampliación del plazo para confirmar sus vacantes, pero ahora temen perder esa oportunidad.
Asimismo, una de las postulantes aseguró que a inicios de año sí existían recursos destinados al programa, pero posteriormente fueron retirados sin que, según afirmó, se brindaran explicaciones sobre esa decisión.
PIDEN APOYO AL CONGRESO
Los jóvenes también informaron que han sostenido reuniones con diversos congresistas, quienes se habrían comprometido a presentar oficios para solicitar que el presupuesto de Beca Bicentenario sea incorporado en el crédito suplementario que será debatido en el Parlamento.