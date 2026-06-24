Jorge González Izquierdo analiza propuesta para que trabajadores independientes aporten a pensiones

El economista Jorge González Izquierdo se pronunció sobre la propuesta de representantes de las AFP para que los trabajadores independientes también aporten obligatoriamente a un sistema de pensiones, con el objetivo de fortalecer el ahorro previsional en el país.

En entrevista con 24 Horas, el especialista señaló que uno de los principales problemas, no solo en el Perú sino a nivel mundial, es que las personas suelen ahorrar montos insuficientes para garantizar una pensión adecuada durante la vejez. Explicó que la mayoría prioriza otros objetivos, como la compra de bienes o viajes, antes que el ahorro para la jubilación.

González Izquierdo sostuvo que esa es una de las razones por las que, en muchos casos, el ahorro previsional es obligatorio. “Si no existiera esa obligación, el ahorro sería insuficiente para asegurar una pensión decente”, indicó.

INCENTIVOS PARA AHORRAR

Asimismo, advirtió que la alta informalidad laboral en el Perú dificulta que una gran parte de la población acumule fondos para su retiro. En ese sentido, consideró que, si no es posible obligar a los trabajadores informales a ahorrar, el Estado debe implementar incentivos que fomenten el ahorro previsional de manera voluntaria.