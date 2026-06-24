Denuncian falta de atención en Hospital del Niño por huelga de trabajadores

Decenas de pacientes que acudieron al Hospital del Niño, ubicado en el distrito de Breña, denunciaron que no pudieron recibir atención médica debido a una huelga acatada por trabajadores del establecimiento de salud.

Los familiares de los menores expresaron su preocupación por la paralización de los servicios, ya que muchos pacientes tenían citas programadas y tratamientos que requieren seguimiento constante.

Ante esta situación, los usuarios afectados realizaron un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud para que intervengan y encuentren una pronta solución al conflicto laboral que afecta la atención en el hospital.

LLAMADO AL MINSA

Mientras tanto, los pacientes y sus acompañantes permanecen a la espera de una respuesta oficial que permita restablecer los servicios médicos y garantizar la atención de los niños que requieren asistencia especializada.