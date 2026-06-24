Peruanos en el extranjero responden a Roberto Sánchez

Las peticiones del candidato presidencial Roberto Sánchez para anular los votos de los peruanos en el extranjero generaron rechazo entre los compatriotas residentes fuera del país. En una entrevista con 24 Horas Mediodía, Jorge y Milagros, dos peruanos radicados en Estados Unidos, defendieron la validez de estos sufragios y recordaron que el voto es un derecho que corresponde a todos los ciudadanos peruanos sin importar su lugar de residencia.

Durante un recorrido por las calles, diversos ciudadanos expresaron su desacuerdo con la propuesta. Muchos señalaron que quienes migraron continúan siendo peruanos y mantienen vínculos familiares, económicos y afectivos con el país. “Somos peruanos y en cualquier sitio seguiremos siendo peruanos”, afirmó una ciudadana, mientras que otros consideraron que impedirles votar sería una medida injusta y contraria a sus derechos.

No obstante, algunas opiniones respaldaron parcialmente la iniciativa de Sánchez. Algunos entrevistados consideraron que los peruanos que viven en el extranjero no experimentan directamente la realidad nacional y plantearon que sus votos deberían tener una ponderación distinta. Incluso, hubo quienes solicitaron revisar las actas electorales y cuestionaron la influencia de los sufragios emitidos fuera del territorio nacional.

LA MISMA VALIDEZ LEGAL

Pese a la controversia, especialistas y autoridades electorales recuerdan que los votos de los peruanos residentes en el extranjero tienen la misma validez legal que los emitidos dentro del país. Por el momento, no existe ninguna disposición que permita anular dichos sufragios, por lo que estos seguirán formando parte del resultado oficial de las elecciones.