San Juan de Miraflores: familia instala púas en su vivienda tras sufrir robo

Una familia de la urbanización El Arenal, en el distrito de San Juan de Miraflores, decidió reforzar la seguridad de su vivienda luego de ser víctima de la delincuencia.

Tras el robo de diversos objetos de valor, los propietarios instalaron púas metálicas y colocaron rejas en las ventanas para evitar un nuevo ingreso de criminales.

Según la propietaria del inmueble, los delincuentes lograron ingresar a la vivienda y sustrajeron una laptop y un teléfono celular antes de darse a la fuga. La afectada señaló que las medidas de protección fueron adoptadas ante el temor de sufrir un nuevo robo.

PIDEN MAYOR SEGURIDAD

Asimismo, denunció la falta de alumbrado público en la urbanización, situación que, según indicó, facilita el accionar de los delincuentes durante las noches.