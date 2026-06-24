Arma usada en asalto a cambista fue robada días antes en San Juan de Lurigancho

Las investigaciones por el asalto a un cambista en el jirón de la Unión revelaron que el arma utilizada por uno de los delincuentes había sido robada días antes durante un violento atraco ocurrido en San Juan de Lurigancho.

De acuerdo con las pesquisas policiales, el 8 de junio un grupo de delincuentes asaltó a un ciudadano en los exteriores de un supermercado ubicado en la avenida Canto Grande y le arrebató S/ 26 300 en efectivo.

Durante el atraco, también despojaron de su revólver Taurus al vigilante de una entidad bancaria cercana. Esa misma arma fue hallada posteriormente en poder de Walter Trujillo Ramírez, alias "Wicho", presunto implicado en el robo al cambista.

REENTRENAMIENTO

Tras la polémica por el procedimiento policial durante su captura, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, anunció un reentrenamiento obligatorio en el uso de armas de fuego para todos los efectivos de la institución. Asimismo, indicó que la renovación del armamento policial irá acompañada de prácticas de tiro para fortalecer la preparación del personal frente a intervenciones de alto riesgo.