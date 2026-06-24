Dos mil millones de dólares como fondo de contingencia ante el fenómeno “El Niño”

El Gobierno anunció la ejecución de medidas de prevención y contingencia ante la amenaza del Fenómeno El Niño, que podría provocar intensas lluvias, inundaciones y deslizamientos en diversas zonas del país. Las autoridades señalaron que se viene trabajando para reducir los riesgos y minimizar los daños que podrían generarse en los próximos meses.

Según informó el Ejecutivo, un total de 1.180 distritos ya fueron declarados en emergencia, mientras que ocho regiones presentan un alto riesgo de verse afectadas por huaicos e inundaciones. Entre ellas figuran Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Amazonas, Cajamarca, Áncash y Lima, donde se prevé un mayor impacto de las precipitaciones.

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez, indicó que actualmente existen 6.700 toneladas de bienes de ayuda humanitaria almacenadas en distintas regiones del país, suficientes para atender a unas 80.000 familias. Asimismo, precisó que se gestiona una nueva dotación para ampliar la capacidad de respuesta hasta alcanzar a 180.000 familias en caso de una emergencia de gran magnitud.

FONDO DE CONTINGENCIA

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, señaló que el país dispone de más de 2.000 millones de dólares en fondos de contingencia para atender eventuales desastres. Desde Indeci adelantaron que la declaratoria de emergencia por el Fenómeno El Niño podría concretarse durante la quincena de julio, con el objetivo de reforzar las acciones preventivas antes del periodo de lluvias previsto entre noviembre de este año y marzo de 2027.