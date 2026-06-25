Advierten que informalidad en construcción incrementa el riesgo ante un sismo de gran magnitud

El reciente terremoto registrado en Venezuela ha reavivado el debate sobre la capacidad de las edificaciones para resistir un sismo de gran magnitud. Especialistas señalaron que, si bien las estructuras construidas en Perú responden a normas antisísmicas diferentes a las de otros países, el riesgo de un evento superior a los 8 grados en Lima hace necesario reforzar las medidas de prevención y supervisión en el sector construcción.

El ingeniero Kevin Ortíz Galindo, profesional de la Gerencia de Investigación y Normalización del SENCICO, explicó que en el Perú los edificios de gran altura se diseñan principalmente con muros de concreto armado y sistemas estructurales adaptados a la alta actividad sísmica del país. No obstante, recordó que los especialistas consideran posible la ocurrencia de un sismo de magnitud mayor a 8, por lo que insistió en la importancia de estar preparados.

Por su parte, Nancy Barnechea Aguilar, presidenta de la Comisión Nacional de Inspectores Técnicos de Seguridad en Edificaciones, indicó que una construcción segura debe contar con un diseño estructural adecuado, con formas geométricas regulares que permitan una distribución uniforme de las cargas. Señaló que estos criterios contribuyen a mejorar el comportamiento de las edificaciones durante un movimiento sísmico.

DATOS

Los especialistas coincidieron en que la principal preocupación radica en las construcciones informales. Según datos citados por SENCICO, alrededor del 80 % de las viviendas en el país serían informales y muchas continúan ampliándose sin supervisión técnica. Recordaron además que una edificación antisísmica no está diseñada para evitar cualquier daño, sino para prevenir el colapso y proteger la vida de sus ocupantes durante un terremoto.