Tras doble terremoto en Venezuela: ¿qué sistemas de alerta tiene el Perú?

La alerta emitida por teléfonos Android segundos antes del doble terremoto registrado en Venezuela volvió a poner en debate los sistemas de alerta temprana frente a sismos. En ese país, diversos usuarios informaron haber recibido una notificación en sus dispositivos móviles instantes antes de que se produjeran los movimientos telúricos, lo que permitió que muchas personas buscaran un lugar seguro.

SISTEMAS DE ALERTA

En el Perú existen actualmente dos sistemas de alerta para situaciones de emergencia. El primero es el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE), que permite el envío de mensajes masivos a teléfonos celulares ante diversos eventos. El segundo es el Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe), diseñado para advertir a la población con hasta 26 segundos de anticipación sobre un terremoto de magnitud 6 o superior.

El SASPe opera mediante una red de 114 estaciones sísmicas distribuidas a lo largo del litoral peruano en 11 regiones costeras: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Callao, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. La información es procesada por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y transmitida a través de sirenas instaladas en distintos puntos del país para alertar a la población antes de la llegada de las ondas sísmicas más intensas.

Especialistas en gestión del riesgo señalaron que el sistema continúa en proceso de implementación y requiere una mayor cobertura para ampliar su alcance. Asimismo, destacaron que los segundos de anticipación que brinda el SASPe pueden ser determinantes para que la población adopte medidas de autoprotección antes de un sismo de gran magnitud, especialmente en zonas de mayor riesgo como Lima y Callao.